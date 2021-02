SEEYOUSOUND International Music Film Festival dal 19-25 febbraio

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa mattina è stata presentata la 7a edizione didi cinema a tematicaale di base a Torino ma dal carattere internazionale, che quest’anno si terrà dal 19 al 25online su PLAYSYS.TV, piattaforma streaming vod die ‘sala virtuale’. Come si svilupperà il? Sette i giorni didella settima edizione, come sette sono le noteali e settima l’arte cinematografica che in2021 trovano forma in 81 titoli di cui 6 in anteprima assoluta e 15 in anteprima italiana, 1 concorso dedicato alle sonorizzazioni e 1 focus che attraverserà le varie sezioni. In ...