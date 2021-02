Scuola, anche a Somma Vesuviana si proseguirà con Dad: troppi contagi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Le scuole medie della San Giovanni Bosco chiudono fino al 13 febbraio. Ad affermarlo è stato lo stesso sindaco di Somma Vesuviana Salvatore di Sarno a seguito dei recenti contagi da coronavirus. A causa di recenti contagi anche la Scuola di Somma Vesuviana ha dovuto chiudere i battenti e proseguire le prossime lezioni con la Didattica a distanza. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Già in altri comuni napoletani infatti le scuole hanno potuto riaprire per pochi giorni. Tra le ultime l’Istituto Conte di Torre del Greco. Queste le parole del primo cittadino Di Sarno: “Chiusura di tutti i plessi scolastici delle medie della San Giovanni Bosco fino al 13 Febbraio. Si tratta di una misura precauzionale per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Le scuole medie della San Giovanni Bosco chiudono fino al 13 febbraio. Ad affermarlo è stato lo stesso sindaco diSalvatore di Sarno a seguito dei recentida coronavirus. A causa di recentiladiha dovuto chiudere i battenti e proseguire le prossime lezioni con la Didattica a distanza. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Già in altri comuni napoletani infatti le scuole hanno potuto riaprire per pochi giorni. Tra le ultime l’Istituto Conte di Torre del Greco. Queste le parole del primo cittadino Di Sarno: “Chiusura di tutti i plessi scolastici delle medie della San Giovanni Bosco fino al 13 Febbraio. Si tratta di una misura precauzionale per ...

