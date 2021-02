Scrittori | Matzneff indagato per stupro si difende con libro clandestino | ' Ho pensato al suicidio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Parigi, 3 feb. - (Adnkronos) - Lo scrittore francese Gabrieldalla Procura di Parigi perdi minori di 15 anni, si appresta a pubblicare unper replicare alle accuse di violenza sessuale e plagio contenute nel romanzo autobiografico "Il consenso" di Vanessa Springora (uscito in Francia all'inizio del gennaio 2020 da Grasset e tradotto in una decina di lingue, tra cui in italiano da La nave di Teseo), che ha svelato al grande pubblico le sue inclinazioni pedofile e il suo libertinaggio sessuale con bambini e adolescenti di entrambi i sessi.non ha avrebbe trovato un editore disposto a stampare il suoin cui sidalle accuse di violenza sessuale e così avrebbe deciso di autopubblicarlo a sue spese, per poi venderlo ...