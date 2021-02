Scontri davanti al tribunale dopo la condanna di Navalny: circa 1400 gli arresti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vanno avanti ormai da settimane le proteste contro l'arresto del dissidente russo Alexej Navalny. Nel giorno del suo processo sono circa 1400 le persone arrestate in varie città della Russia nel corso ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vanno avanti ormai da settimane le proteste contro l'arresto del dissidente russo Alexej. Nel giorno del suo processo sonole persone arrestate in varie città della Russia nel corso ...

globalistIT : - sanapurcella : RT @papavanbasten: 'Finisce così questo gennaio interlocutorio, in cui abbiamo sì perso due scontri diretti in campionato ed il derby di Co… - sbarrax : Il picchetto dei Si Cobas si infiamma, scontri con le forze dell'ordine davanti alla Tnt - FOTO e VIDEO #piacenza… - PiacenzaPress : Il picchetto dei Si Cobas si infiamma, scontri con le forze dell’ordine davanti alla Tnt – FOTO e VIDEO - abatometro : @pelmilan @MickOnsenta @sburrotre @ildpaa l’Atalanta non ci arriva davanti perché Gaspiero le partite importanti no… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri davanti Scontri davanti al tribunale dopo la condanna di Navalny: circa 1400 gli arresti

Davanti al tribunale in cui l'oppositore veniva giudicato si sono verificati scontri seguiti da oltre 300 arresti, secondo l'emittente Tv Rain. La stessa emittente ha poi fatto salire il numero degli ...

Carpi, è iniziato male il 2021 per il sindaco Bellelli

... rapine, scassi, aggressioni, scontri e scazzottate di bande di giovanissimi, spaccio di sostanze stupefacenti ovunque, in centro storico, nelle zone periferiche, nei parchi, davanti alle scuole. Una ...

Scontri davanti alla Prefettura, condannati a 4 mesi di reclusione TrevisoToday Scontri davanti al tribunale dopo la condanna di Navalny: circa 1400 gli arresti

Nel giorno del suo processo sono circa 1400 le persone arrestate in varie città della Russia nel corso delle mobilitazioni di protesta seguite alla sua condanna. Ad Alexei Navaln ...

Torino, che abbondanza lì davanti

Torino, che abbondanza lì davanti. vedi letture. Una sessione di mercato convulsa ma allo stesso tempo soddisfacente per il Torino, si porta come risultato un reparto avanzato piuttosto affollato. La ...

al tribunale in cui l'oppositore veniva giudicato si sono verificatiseguiti da oltre 300 arresti, secondo l'emittente Tv Rain. La stessa emittente ha poi fatto salire il numero degli ...... rapine, scassi, aggressioni,e scazzottate di bande di giovanissimi, spaccio di sostanze stupefacenti ovunque, in centro storico, nelle zone periferiche, nei parchi,alle scuole. Una ...Nel giorno del suo processo sono circa 1400 le persone arrestate in varie città della Russia nel corso delle mobilitazioni di protesta seguite alla sua condanna. Ad Alexei Navaln ...Torino, che abbondanza lì davanti. vedi letture. Una sessione di mercato convulsa ma allo stesso tempo soddisfacente per il Torino, si porta come risultato un reparto avanzato piuttosto affollato. La ...