Sconcerti | ora nella Juve comanda Pirlo | lo dimostra la gestione di Ronaldo

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta Inter-Juve di Coppa Italia, conclusasi con la vittoria dei bianconeri. Il match, scrive, ha dimostrato che ormai Pirlo è padrone della Juventus. "Pirlo sta ormai gestendo con mano libera la nuova Juve, ne ha capito l'anima e la sostanza, ne è completamente padrone. C'è stato uno scambio comune tra squadra e tecnico, una specie di complicità che si ha di solito tra simili. Pirlo parla ai giocatori da grande giocatore e la squadra capisce. Non ubbidisce, acconsente a seguirlo perché gli riconosce una competenza genetica, di categoria. La Juve adesso è una squadra compiuta, pronta dopo metà stagione a chiedere tutto". La gestione di Ronaldo da parte del ...

