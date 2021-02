Scomparsa Khrystyna | mistero irrisolto Collaborazione tra gli avvocati?

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 febbraio 2021), dopo tre mesi ancora nessuna notizia della ragazza ucraina. Stasera a Chi l’ha visto nuovo servizio Va Avanti ormai da tre mesi il giallo diNovak,ai primi di novembre nella provincia pisana. La vicenda è legata all’arresto del fidanzato. Airam Gonzalez, 41enne, era stato fermato dalla polizia per droga e armi. Da quel momento della ragazza, di anni 29, non si è saputo più nulla. Anche Airam dal carcere (oggi è ai domiciliari) aveva fatto appello alla ragazza a farsi viva. Nel caso si è occupato la trasmissione di RaiTre Chi l’ha visto e questa sera dedicherà un nuovo servizio. Ieri ci sono stare delle novità non tanto sul campo delle ricerche ma su unache potrebbe esserci tra la famiglia die quella ...