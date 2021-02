Sci, campionati del mondo a Cortina. Audi in prima fila per la mobilità sostenibile – FOTO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cortina è pronta per accogliere oltre 600 atleti da 70 nazioni che dal 7 al 21 febbraio prossimo si sfideranno nel Mondiale di Sci Alpino. Per L’occasione la cittadina ampezzana si è strutturata con una mobilità rispettosa dell’ambiente e del territorio. Per raggiungere questo importante obbiettivo, Audi contribuirà con una flotta elettrificata che, messa a disposizione della municipalità, garantirà gli spostamenti dei membri dell’organizzazione. La casa degli Anelli ha schierato 20 vetture a batteria: A6, A7 e Q5, tutti plug-in hybrid e le full electric e-tron ed e-tron Sportback, anche in versione high performance S. Proprio Audi e-tron è lo sport utility capostipite di una gamma che entro il 2025 potrà contare su 25 vetture completamente elettriche. Per garantire una mobilità in sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è pronta per accogliere oltre 600 atleti da 70 nazioni che dal 7 al 21 febbraio prossimo si sfideranno nel Mondiale di Sci Alpino. Per L’occasione la cittadina ampezzana si è strutturata con unarispettosa dell’ambiente e del territorio. Per raggiungere questo importante obbiettivo,contribuirà con una flotta elettrificata che, messa a disposizione della municipalità, garantirà gli spostamenti dei membri dell’organizzazione. La casa degli Anelli ha schierato 20 vetture a batteria: A6, A7 e Q5, tutti plug-in hybrid e le full electric e-tron ed e-tron Sportback, anche in versione high performance S. Proprioe-tron è lo sport utility capostipite di una gamma che entro il 2025 potrà contare su 25 vetture completamente elettriche. Per garantire unain sicurezza ...

