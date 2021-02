Sci alpino, Sofia Goggia: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno dedicato un pensiero, non sarà una piccola frattura a fermarmi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sofia Goggia cerca di voltare pagina dopo l’infortunio rimediato a Garmisch (Germania). La campionessa olimpica di discesa, caduta mentre scendeva a valle in direzione dell’albergo dopo lo spostamento del superG sulle nevi tedesche a causa della nebbia, dovrà guardare a quel che sarà, accettando la situazione e vivendo i prossimi due mesi con l’obiettivo di recuperare e di essere pronta per il via della prossima stagione. “Oggi mi sono svegliata serena e sono contenta di ripartire”, alcune delle sue parole in un video sui social nel quale Sofia ha voluto ringraziare tutte le persone che le hanno dimostrato sostegno dopo la frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro che non le consentirà di essere al cancelletto di partenza dei Mondiali 2021 a Cortina, dove ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)cerca di voltare pagina dopo l’infortunio rimediato a Garmisch (Germania). La campionessa olimpica di discesa, caduta mentre scendeva a valle in direzione dell’albergo dopo lo spostamento del superG sulle nevi tedesche a causa della nebbia, dovrà guardare a quel che, accettando la situazione e vivendo i prossimi due mesi con l’obiettivo di recuperare e di essere pronta per il via della prossima stagione. “Oggi mi sono svegliata serena e sono contenta di ripartire”, alcune delle sue parole in un video sui social nel qualeha voluto ringraziare tutte le persone che ledimostrato sostegno dopo lacomposta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro che non le consentirà di essere al cancelletto di partenza dei Mondiali 2021 a Cortina, dove ...

