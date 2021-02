Sassuolo | Carnevali | “Il Genoa ha tenuto Scamacca perché non è riuscito a prendere Niang”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Visto che con il cambio di allenatore stava giocando poco ho deciso di chiamare Preziosi per dirgli che se il giocatore non serviva allo avremmo ripreso noi, ma la società ligure ha deciso di tenerlonon è riuscita ad acquistare, che era il loro vero obiettivo”. Queste le parole dell’amministratore delegato del, Giovanni, in merito alle trattative per Gianlucae di una telefonata tra lui e il presidente del, Enrico Preziosi. SportFace.

sportface2016 : #Sassuolo, #Carnevali: 'Vi racconto la telefonata che ho avuto con #Preziosi in merito alla trattativa per… - TUTTOJUVE_COM : Sassuolo, Carnevali: 'Scamacca è rimasto al Genoa perché non sono riusciti ad acquistare Niang' - ParmaLiveTweet : Sassuolo, Carnevali: 'Scamacca? Il Parma ha offerto 25 milioni, ma abbiamo preferito restare così'… - infoitsport : MERCATO - Sassuolo, il dg Carnevali: 'La crescita di Scamacca sarebbe stata penalizzata alla Juve' - buoncalcio : Sassuolo, Carnevali: “Il Genoa ha deciso di tenere Scamacca. Ma il suo vero obiettivo era Mbaye Niang”… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Carnevali

Calcio News 24

GENOVA - Inevitabilmente il vado Scamacca ha una coda velenosa . Il direttore sportivo delalla Gazzetta di Modena, una volta finito il mercato, ha voluto dire la sua sulla vicenda dell'attaccante in prestito al Genoa: 'Visto che con il cambio di allenatore stava giocando ...Per il sesto nome sono finiti al ballottaggio Gianluca Vidal, membro del Cda della della Sampdoria e Giovanni, Amministratore Delegato del. Non e' escluso che pero' i fondi aprano ...L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato, a La Gazzetta di Modena, delle trattative per Gianluca Scamacca e di una telefonata con il presidente del Genoa, ...Sassuolo, Carnevali: "Vi racconto la telefonata che ho avuto con Preziosi in merito alla trattativa per Scamacca" ...