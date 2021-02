Sardegna, problemi tecnici e rinvii continui: gli aiuti della Regione a imprese e autonomi in difficoltà sono un flop (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Sardegna stanzia fondi per far fronte alla crisi economica ma non riesce a erogarli. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 la Regione ha annunciato due interventi a sostegno di imprese e partite iva particolarmente colpite dalla pandemia. Per ottenere gli aiuti è necessario presentare la domanda tramite il portale regionale www.Sardegnalavoro.it, poi sarà l’ordine cronologico di invio “l’unico elemento di priorità nell’assegnazione”, si legge nei bandi. Una sorta di click day che ha già causato lo slittamento per le indennità destinate ai lavoratori autonomi della filiera turistica, del commercio e dello spettacolo: il 28 gennaio, giorno dell’apertura del bando che ha una platea potenziale di centinaia di beneficiari, la piattaforma online della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lastanzia fondi per far fronte alla crisi economica ma non riesce a erogarli. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 laha annunciato due interventi a sostegno die partite iva particolarmente colpite dalla pandemia. Per ottenere gliè necessario presentare la domanda tramite il portale regionale www.lavoro.it, poi sarà l’ordine cronologico di invio “l’unico elemento di priorità nell’assegnazione”, si legge nei bandi. Una sorta di click day che ha già causato lo slittamento per le indennità destinate ai lavoratorifiliera turistica, del commercio e dello spettacolo: il 28 gennaio, giorno dell’apertura del bando che ha una platea potenziale di centinaia di beneficiari, la piattaforma online...

