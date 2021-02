Sarah Thomas nella storia: arbitrerà il Super Bowl (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sarah Thomas arbitro al Super Bowl, è la prima donna nella storia della NFL: l’evento è l’ultimo dei traguardi della 47enne, da 6 nella lega Per la prima volta nella storia della NFL sarà una donna ad arbitrare il Super Bowl. Si tratta di Sarà Sarah Thomas, 47enne nella lega già da 6 anni. “Sarah ha fatto la storia”, ha detto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021)arbitro al, è la prima donnadella NFL: l’evento è l’ultimo dei traguardi della 47enne, da 6lega Per la prima voltadella NFL sarà una donna ad arbitrare il. Si tratta di Sarà, 47ennelega già da 6 anni. “ha fatto la”, ha detto… L'articolo Corriere Nazionale.

