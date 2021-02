Sanremo 2021: quanto guadagneranno Ibrahimovic e gli altri ospiti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La macchina del Festival di Sanremo è ufficialmente in moto e proprio in questi giorni stanno cominciando a circolare online diversi articoli che parlano dei presunti cachet degli ospiti della kermesse canora. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovi? percepirebbe 50 mila euro a serata per un totale di 250 mila euro, stesso cachet che avrebbe Fiorello, confermato dal direttore artistico Amadeus per il secondo anno consecutivo. Per Elodie, invece, che co-condurrà una sola serata dell’evento, la cifra si aggirerebbe intorno ai 25 mila euro. Ancora sconosciuto invece il cachet di Georgina Rodriguez (che sembrerebbe essere ri-confermata), che lo scorso anno per essere presente in una serata percepì il compenso da urlo di 140 mila euro. Nel dubbio ieri sono state divulgate le prime foto del palco, che però ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La macchina del Festival diè ufficialmente in moto e proprio in questi giorni stanno cominciando a circolare online diversi articoli che parlano dei presunti cachet deglidella kermesse canora. Secondoscritto dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovi? percepirebbe 50 mila euro a serata per un totale di 250 mila euro, stesso cachet che avrebbe Fiorello, confermato dal direttore artistico Amadeus per il secondo anno consecutivo. Per Elodie, invece, che co-condurrà una sola serata dell’evento, la cifra si aggirerebbe intorno ai 25 mila euro. Ancora sconosciuto invece il cachet di Georgina Rodriguez (che sembrerebbe essere ri-confermata), che lo scorso anno per essere presente in una serata percepì il compenso da urlo di 140 mila euro. Nel dubbio ieri sono state divulgate le prime foto del palco, che però ...

