Sanremo 2021, il protocollo Rai anti-Covid: come cambia il Festival (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da decenni, il Festival di Sanremo è un appuntamento imperdibile dedicato alla musica in tutte le sue sfaccettature, un evento tanto atteso all'insegna dell'allegria e del divertimento. Quest'anno, tuttavia, la kermesse canora subirà notevoli modifiche: la Rai ha approvato il suo protocollo anti-Covid, per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Cosa ci sarà di diverso sul palco dell'Ariston? Dopo le polemiche delle ultime settimane, che hanno coinvolto Amadeus in prima persona, i vertici Rai hanno preso una decisione sulla presenza del pubblico nel teatro sanremese. Il Festival del 2021 sarà a porte chiuse, una misura di sicurezza giudicata necessaria per evitare il diffondersi del contagio. Nonostante le varie proposte – come quella di isolare il ...

