San Valentino: “One Billion Rising” contro la violenza di genere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un miliardo di persone in 200 Paesi. Una folla che ogni 14 febbraio si riunisce per manifestare in modo libero e creativo contro la violenza e gli abusi contro le donne. ONE Billion Rising, il movimento internazionale fondato nel 2013 dalla scrittrice e drammaturga americana Eve Ensler, autrice di I monologhi della Vagina, da anni combatte la propria battaglia: le stime delle Nazioni Unite ci dicono che una donna su tre nel pianeta, nel corso della propria vita, ha subito o subirà violenza e abusi. Jane Fonda e Yoko Ono tra le sostenitrici «Lentamente compresi come nulla fosse più importante del porre fine alla violenza nei confronti delle donne» scriveva Eve Ensler nei Monologhi della Vagina. «Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un miliardo di persone in 200 Paesi. Una folla che ogni 14 febbraio si riunisce per manifestare in modo libero e creativolae gli abusile donne. ONE, il movimento internazionale fondato nel 2013 dalla scrittrice e drammaturga americana Eve Ensler, autrice di I monologhi della Vagina, da anni combatte la propria battaglia: le stime delle Nazioni Unite ci dicono che una donna su tre nel pianeta, nel corso della propria vita, ha subito o subiràe abusi. Jane Fonda e Yoko Ono tra le sostenitrici «Lentamente compresi come nulla fosse più importante del porre fine allanei confronti delle donne» scriveva Eve Ensler nei Monologhi della Vagina. «Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, ...

