Sampdoria | Damsgaard da urlo | i numeri che stuzzicano l’Inter

Mikkel, centrocampista danese della, è il giocatore blucerchiato con il maggior numero di dribbling riusciti Nonostante le sole 10 presenze da titolare, Mikkelriesce sempre a incidere nel match, dando freschezza alla manovra offensiva dellacon giocate illuminanti. Il talento danese, inoltre, è anche il miglior giocatore della squadra di Claudio Ranieri per numero di dribbling riusciti, ben 34. Al secondo e terzo posto in classifica, invece, si trovano Antonio Candreva con 17 e Tommaso Augello con 15. Non a caso,è seguito da top club del calibro di Inter e Tottenham.