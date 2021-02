Sampdoria | conto alla rovescia per Gabbiadini | le condizioni dell’attaccante

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lasvuota l’infermeria: a parte solo Manoloil cui rientro in gruppo è atteso per la prossima settimana Laè pronta a svuotare l’infermeria. Ritornati stabilmente in gruppo Lorenzo Tonelli e Alex Ferrari, recuperati entrambi dai rispettivi infortuni, manca solo Manoloall’appello di Claudio Ranieri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 La prossima settimana, quella che condurrà laverso l’impegno contro la Fiorentina, potrebbe essere la prima con l’intera rosa a completa disposizione del tecnico blucerchiato.sembra infatti pronto a rientrare in gruppo dopo l’intervento chirurgico e la riabilitazione di questi ultimi due mesi, come riporta La Repubblica. Leggi su Calcionews24.com

Sicilianodoc7 : RT @Furiaceca_: Abbiamo un inizio di partite piuttosto impegnativo a iniziare da quello con la Sampdoria, gli orari poi tutti uguali e tene… - Maya59916329 : RT @Furiaceca_: Abbiamo un inizio di partite piuttosto impegnativo a iniziare da quello con la Sampdoria, gli orari poi tutti uguali e tene… - Furiaceca_ : Abbiamo un inizio di partite piuttosto impegnativo a iniziare da quello con la Sampdoria, gli orari poi tutti ugual… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria conto

Sampdoria News 24

Lasvuota l'infermeria: a parte solo Manolo Gabbiadini il cui rientro in gruppo è atteso per la prossima settimana...attaccante ancora deve rendersidelle sue potenzialità. Prendere Kalinic (giocatore al tramonto) non è un buon segnale, significa che da Favilli ci si aspettava qualcosa di più.26 ...La Sampdoria svuota l’infermeria: a parte solo Manolo Gabbiadini il cui rientro in gruppo è atteso per la prossima settimana ...Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Serie A e passare due-tre giornate di campionato senza segnare per lui è una novità, tanto da far parlare di crisi.