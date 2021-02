Salvo Veneziano ed il commento sul lutto di Dayane Mello che ha indignato il web (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Salvo Veneziano, un po’ come Filippo Nardi – col quale ha in comune l’esperienza della squalifica dal Grande Fratello – commenta spesso la vita e le vicende dei concorrenti all’interno della casa dell’omonimo reality nella versione vip. Nelle ultime ore, purtroppo, è giunta notizia a Dayane Mello della prematura scomparsa del fratello Lucas e la produzione ha così accordato il permesso alla concorrente di uscire momentaneamente dalla casa. Successivamente, Dayane ha preferito rimanere coi suoi compagni di avventura, perchè, impossibilitata a tornare in Brasile per via della quarantena che avrebbe dovuto fare, non se la sentiva di rimanere da sola Milano. Salvo Veneziano ha così commentato la scelta di Dayane ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 febbraio 2021), un po’ come Filippo Nardi – col quale ha in comune l’esperienza della squalifica dal Grande Fratello – commenta spesso la vita e le vicende dei concorrenti all’interno della casa dell’omonimo reality nella versione vip. Nelle ultime ore, purtroppo, è giunta notizia adella prematura scomparsa del fratello Lucas e la produzione ha così accordato il permesso alla concorrente di uscire momentaneamente dalla casa. Successivamente,ha preferito rimanere coi suoi compagni di avventura, perchè, impossibilitata a tornare in Brasile per via della quarantena che avrebbe dovuto fare, non se la sentiva di rimanere da sola Milano.ha così commentato la scelta di...

trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - zaiapresidente : ? La storia del dottor Giuseppe Jona, medico veneziano, suicida per non consegnare ai nazisti le liste degli appart… - Yassmineeeeeel : RT @asdustclears: Invito a segnalare il profilo di Salvo Veneziano perché la libertà di parola è per tutti Ma tutti coloro che usano il cer… - GiuliaMatranga : RT @imissyou_182: Dayane se avesse potuto uscire e andarsene in Brasile sarebbe già là. Ma non può, dovrebbe stare chiusa, isolata da sola,… - streamof_con : RT @nkiP___: Potete segnalare in massa profilo e storie di Salvo Veneziano? Grazie #GFvip -