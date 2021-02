Salvini: “Il voto resta la via maestra, ma siamo realisti: il Paese ha bisogno di risposte immediate” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ovviamente, così come riferiamo in un altro articolo per il M5s, ciascuno tende a salvaguardare i propri tornaconti, mostrandosi totalmente ‘scollegato’ dalla realtà socio-politico-economica che stiamo vivendo in questo momento. Intendiamoci, è naturale che ognuno miri ad imporre la propria linea politica ma, come ha ribadito per la ‘milionesima’ volta Mattarella, è il tempo della ‘responsabilità’, urge lavorare tutti insieme per dare al Paese quelle risposte urgenti, che attende da troppo tempo. Salvini: “Con il voto si potrebbe dare al Paese stabilità, un governo stabile, però…” Un ‘appello’ al quale, pur non rinunciando giustamente alle proprie ambizioni politiche, ha risposto oggi l’opposizione. ”Come centrodestra compatto – ha riferito Matteo Salvini al termine di un vertice ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ovviamente, così come riferiamo in un altro articolo per il M5s, ciascuno tende a salvaguardare i propri tornaconti, mostrandosi totalmente ‘scollegato’ dalla realtà socio-politico-economica che stiamo vivendo in questo momento. Intendiamoci, è naturale che ognuno miri ad imporre la propria linea politica ma, come ha ribadito per la ‘milionesima’ volta Mattarella, è il tempo della ‘responsabilità’, urge lavorare tutti insieme per dare alquelleurgenti, che attende da troppo tempo.: “Con ilsi potrebbe dare alstabilità, un governo stabile, però…” Un ‘appello’ al quale, pur non rinunciando giustamente alle proprie ambizioni politiche, ha risposto oggi l’opposizione. ”Come centrodestra compatto – ha riferito Matteoal termine di un vertice ...

