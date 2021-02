Salvini gongola. Per il leader della Lega è un bel giorno. “Non ci sono più Conte, Casalino, Renzi e Azzolina. C’è Draghi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “La soddisfazione è che dopo settimane di perdita di tempo adesso non ci sono più Conte, Casalino, Renzi e Azzolina. C’è Draghi che ci incontrerà e andremo a capire, a proporre e valutare, noi non abbiamo pregiudizi. C’è una persona che ha lavorato bene in Europa, essendoci una persona di questo livello andremo a capire”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. “Ovviamente siamo realisti – ha aggiunto il Capitano -, sappiamo che il paese ha bisogno di risposte immediate. Noi non abbiamo pregiudizi, gli italiani hanno fame di salute. Le priorità che porremo a Draghi sono il taglio delle tasse e burocrazia, il piano vaccinale, la riforma della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “La soddisfazione è che dopo settimane di perdita di tempo adesso non cipiù. C’èche ci incontrerà e andremo a capire, a proporre e valutare, noi non abbiamo pregiudizi. C’è una persona che ha lavorato bene in Europa, essendoci una persona di questo livello andremo a capire”. E’ quanto ha detto il, Matteo. “Ovviamente siamo realisti – ha aggiunto il Capitano -, sappiamo che il paese ha bisogno di risposte immediate. Noi non abbiamo pregiudizi, gli italiani hanno fame di salute. Le priorità che porremo ail taglio delle tasse e burocrazia, il piano vaccinale, la riforma...

