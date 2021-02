Salvini: “Elezioni strada maestra, ma ascolteremo Draghi”. Il video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Salvini: “Elezioni strada maestra, ma ascolteremo Draghi” Roma, 3 feb. (askanews) – “Innanzitutto fatemi esprimere la soddisfazione che dopo settimane di perdita di tempo, di litigi, agonia, di paese fermo e di parlamento bloccato non ci sono più Conte, Casalino, Renzi, la Azzolina, questo è già un servizio reso all’Italia e agli italiani, grazie a un centrodestra compatto. “Anche oggi ci siamo confrontati, continuiamo a ribadire con coerenza che la strada maestra sono le Elezioni, che possono essere svolte in sicurezza, in serenità, in tranquillità e che potrebbero dare un parlamento stabile per 5 anni. Ovviamente siamo persone educate, siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate, il parlamento non può ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021): “, ma” Roma, 3 feb. (askanews) – “Innanzitutto fatemi esprimere la soddisfazione che dopo settimane di perdita di tempo, di litigi, agonia, di paese fermo e di parlamento bloccato non ci sono più Conte, Casalino, Renzi, la Azzolina, questo è già un servizio reso all’Italia e agli italiani, grazie a un centrodestra compatto. “Anche oggi ci siamo confrontati, continuiamo a ribadire con coerenza che lasono le, che possono essere svolte in sicurezza, in serenità, in tranquillità e che potrebbero dare un parlamento stabile per 5 anni. Ovviamente siamo persone educate, siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate, il parlamento non può ...

