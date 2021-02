Salute: test clinici e tele assistenza diventano a portata di mano grazie alla medicina hi-tech (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Milano, 3 febbraio 2021) - test clinici e tele assistenza diventano alla portata di tutti grazie a device medici di nuova generazione, che permettono di eseguire test medici in farmacie, aziende, palestre, centri commerciali e scuole, con la possibilità di essere monitorati da un'equipe di medici a distanza,24ore su 24. Il primo device rivoluzionario, di cui si sta molto parlando in questi giorni, si chiama ApolloCheck ( Tra i vari strumenti del device vi sono 1 pulsossimetro, 1 misuratore di pressione arteriosa, 1 ECG completo a 12 derivazioni, 1 termometro a infrarossi, 1 misuratore esame routine urine e 1 misuratore di emoglobina. Con la possibilità di aggiungere su richiesta, in base alle esigenze, 1 analizzatore TCHO per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Milano, 3 febbraio 2021) -di tuttia device medici di nuova generazione, che permettono di eseguiremedici in farmacie, aziende, palestre, centri commerciali e scuole, con la possibilità di essere monitorati da un'equipe di medici a distanza,24ore su 24. Il primo device rivoluzionario, di cui si sta molto parlando in questi giorni, si chiama ApolloCheck ( Tra i vari strumenti del device vi sono 1 pulsossimetro, 1 misuratore di pressione arteriosa, 1 ECG completo a 12 derivazioni, 1 termometro a infrarossi, 1 misuratore esame routine urine e 1 misuratore di emoglobina. Con la possibilità di aggiungere su richiesta, in base alle esigenze, 1 analizzatore TCHO per la ...

