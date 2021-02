Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior di Vuokatti. Presenti Giovanni Bresadola e Jessica Malsiner (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Presidente della FISI, Flavio Roda, ha ufficializzato quest’oggi la composizione delle squadre di Salto con gli sci che prenderanno parte ai prossimi Campionati Mondiali Junior 2021. La rassegna iridata giovanile si svolgerà a Vuokatti, in Finlandia, su un trampolino piccolo (HS100) che metterà in palio complessivamente quattro titoli da mercoledì 10 a venerdì 12 febbraio 2021. L’Italia verrà rappresentata dai seguenti atleti: Jessica Malsiner (reduce da un ottimo weekend di Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt), Martina Ambrosi e Martina Zanitzer in campo femminile, mentre Giovanni Bresadola (presenza fissa quest’anno nel circuito maggiore), Francesco Cecon, Andrea Campregher, Mattia Galiani e Daniel Moroder si giocheranno i quattro pettorali a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Presidente della FISI, Flavio Roda, ha ufficializzato quest’oggi la composizione delle squadre dicon gli sci che prenderanno parte ai prossimi Campionati2021. La rassegna iridata giovanile si svolgerà a, in Finlandia, su un trampolino piccolo (HS100) che metterà in palio complessivamente quattro titoli da mercoledì 10 a venerdì 12 febbraio 2021. L’Italia verrà rappresentata dai seguenti atleti:(reduce da un ottimo weekend di Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt), Martina Ambrosi e Martina Zanitzer in campo femminile, mentre(presenza fissa quest’anno nel circuito maggiore), Francesco Cecon, Andrea Campregher, Mattia Galiani e Daniel Moroder si giocheranno i quattro pettorali a ...

