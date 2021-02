Salerno, l’appello del nuovo comandante dei vigili urbani: “Non sostate in doppia fila” (VIDEO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Era già al lavoro, al suo posto di comando, in via De Carrari, questa mattina, il nuovo vertice dei caschi bianchi di Salerno, Rosario Battipaglia che, ieri, con la firma del sindaco Napoli, ha assunto il comando dopo aver superato la selezione pubblica del concorso per dirigente comandante a tempo determinato (decreto legislativo 267 del 2000). Già in forza al corpo di polizia municipale dal 1989, prima nel reparto motociclisti, poi dal 2017 responsabile dello stesso reparto, Battipaglia vanta una grossa esperienza nel corpo anche nella sala operativa: dal 2018 era vice comandante. Ora dovrà guidare 188 agenti, 60 di quali impegnati nel controllo della viabilità che è tra le sue priorità. È, infatti, su questo fronte che ha voluto dirigere la sua prima ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era già al lavoro, al suo posto di comando, in via De Carrari, questa mattina, ilvertice dei caschi bianchi di, Rosario Battipaglia che, ieri, con la firma del sindaco Napoli, ha assunto il comando dopo aver superato la selezione pubblica del concorso per dirigentea tempo determinato (decreto legislativo 267 del 2000). Già in forza al corpo di polizia municipale dal 1989, prima nel reparto motociclisti, poi dal 2017 responsabile dello stesso reparto, Battipaglia vanta una grossa esperienza nel corpo anche nella sala operativa: dal 2018 era vice. Ora dovrà guidare 188 agenti, 60 di quali impegnati nel controllo della viabilità che è tra le sue priorità. È, infatti, su questo fronte che ha voluto dirigere la sua prima ...

