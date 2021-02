Ryan Coogler e Disney+ in esclusiva per cinque anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ryan Coogler regista e co-sceneggiatore di Black Panther, ha esteso i suoi rapporti con la Walt Disney Company. E’ stato firmato infatti un contratto televisivo esclusivo di cinque anni con Coogler’s Proximity Media. Cosa svilupperà Ryan Coogler? Il contratto di esclusiva con Proxity Media, società gestita da Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis, Peter Nicks e naturalmente Ryan Coogler, avrà una durata di cinque anni e prevede lo sviluppo di ulteriori serie TV per la piattaforma Disney coinvolgendo, oltre a Marvel, anche gli altri brand del gruppo. The Walt Disney Company “Ryan Coogler è un narratore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021)regista e co-sceneggiatore di Black Panther, ha esteso i suoi rapporti con la Walt Disney Company. E’ stato firmato infatti un contratto televisivo esclusivo dicon’s Proximity Media. Cosa svilupperà? Il contratto dicon Proxity Media, società gestita da Zinzi, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis, Peter Nicks e naturalmente, avrà una durata die prevede lo sviluppo di ulteriori serie TV per la piattaforma Disney coinvolgendo, oltre a Marvel, anche gli altri brand del gruppo. The Walt Disney Company “è un narratore ...

