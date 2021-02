(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mosca, 3 feb. (Adnkronos) - Sono circale persone arrestate in varie città dellanel corso delle mobilitazioni di protesta seguite alladel dissidente Alexei, cui è stata comminata una pena di tre anni e mezzo di reclusione. A renderlo noto sono stati attivisti per i diritti umani. Davanti al tribunale in cui l'oppositore veniva giudicato si sono verificati scontri seguiti da oltre 300, secondo l'emittente TV Rain. La stessa emittente ha poi fatto salire il numero deglia più di mille in tutto il paese, mentre l'organizzazione per i Diritti Umani OVD-Info ha assicurato che i fermi sono stati 1.386, la maggior parte dei quali, 1.116, compiuti a Mosca.

Agenzia_Ansa : #Navalny, ong: 'Almeno 311 i manifestanti fermati' #ANSA - TV7Benevento : Russia: Ong, 1400 arresti nelle proteste contro condanna Navalny... - tpwkalwayssss : RT @giornaleradiofm: Ong, oltre 1000 arresti a manifestazioni pro Navalny: (vedi servizio delle 19.37) (ANSA) - MOSCA, 03 FEB - Più di 1.05… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Navalny, ong: 'Almeno 311 i manifestanti fermati' #ANSA - giornaleradiofm : Ong, oltre 1000 arresti a manifestazioni pro Navalny: (vedi servizio delle 19.37) (ANSA) - MOSCA, 03 FEB - Più di 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Ong

Agenzia ANSA

Più di 1.050 persone sono state arrestate durante le manifestazioni ina favore dell'oppositore Alexey Navalny, condannato oggi a 2 anni e 8 mesi di carcere. Lo ha riferito l'OVD - Info. Secondo questa organizzazione specializzata nel monitoraggio delle ......14.0.115 Navalny va in gattabuia. "Andate in piazza per me" 15.0.1 Le proteste " Turchia 16 Istanbul, caccia agli studenti gay 16.0.1 Francia 17 Sahel, 19 morti. Parigi: "Milizie". Le: "...Mosca, 3 feb. (Adnkronos) - Sono circa 1400 le persone arrestate in varie città della Russia nel corso delle mobilitazioni di protesta seguite alla condanna del dissidente Alexei Navalny, cui è stata ...(vedi servizio delle 19.37) (ANSA) - MOSCA, 03 FEB - Più di 1.050 persone sono state arrestate durante le manifestazioni in Russia a favore dell'oppositore Alexey Navalny, condannato oggi a 2 anni e 8 ...