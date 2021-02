Russia, Navalny disegna un cuore sul vetro per la moglie dopo la condanna in tribunale – Il video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ultimo saluto di Alexei Navalny ha la forma di un cuore, lo stesso disegnato per la moglie sul vetro che lo separava dalla corte, all’interno del tribunale dove è stato condannato a 2 anni e 5 mesi nell’ambito del processo Yves Rocher. dopo l’avvelenamento sul volo in Siberia, e il ricovero in ospedale a Berlino, il più noto tra gli oppositori di Vladimir Putin ha ricevuto una condanna ridotta per l’anno già scontato in detenzione domiciliare. Da settimane, in tutto il Paese migliaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro il trattamento che il Cremlino ha riservato al politico. video: Twitter/@p.zalewski Leggi anche: Russia, Navalny ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ultimo saluto di Alexeiha la forma di un, lo stessoto per lasulche lo separava dalla corte, all’interno deldove è statoto a 2 anni e 5 mesi nell’ambito del processo Yves Rocher.l’avvelenamento sul volo in Siberia, e il ricovero in ospedale a Berlino, il più noto tra gli oppositori di Vladimir Putin ha ricevuto unaridotta per l’anno già scontato in detenzione domiciliare. Da settimane, in tutto il Paese migliaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro il trattamento che il Cremlino ha riservato al politico.: Twitter/@p.zalewski Leggi anche:...

TeresaBellanova : 2 anni e cinque mesi di carcere per l’oppositore russo Alekej #Navalny, che paga con la libertà, dopo aver rischiat… - amnestyitalia : #Russia Navalny condannato a due anni e otto mesi, agli arresti numerosi suoi sostenitori - Agenzia_Ansa : Lo staff di #Navalny invita a una protesta immediata a #Mosca: 'Venite subito in piazza, il nostro Paese è piombato… - modenainazione : RT @EsteroinA: L'Occidente si mobilita contro l'arresto di Alexy Navalny, oppositore numero uno di Putin, e il governo italiano tace. Com'è… - Sparecchiavoooo : RT @antonio_bordin: #Mattarella non ci manda a votare con la scusa della pandemia. Poi protestate perché in Russia non c’è la democrazia,… -