Russia, il Tribunale di Mosca condanna Navalny a due anni e cinque mesi | Oltre mille arresti durante le proteste (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alkesey Navalny resterà in carcere. Il Tribunale di Mosca ha condannato il dissidente russo, convertendo la pena sospesa in detenzione reale a causa della violazione dei termini della libertà vigilata.

