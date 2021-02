Rugby, Sei Nazioni 2021: la Francia ai raggi X. E’ la vera favorita al titolo? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inizia questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2021 e la prima avversaria dell’Italia è la Francia di Fabien Galthié, probabilmente la grande favorita per il titolo dopo un 2020 veramente sorprendente. I Bleus, infatti, hanno chiuso al secondo posto sia il torneo dell’anno scorso sia l’Autumn Nations Cup, ma soprattutto Galthié ha saputo dare un gioco e un’anima a una squadra che da troppi anni era solo talento individuale e poco più. La Francia vista negli ultimi 12 mesi, invece, ha saputo trovare un gioco vincente, con dei ragazzi molto giovani che stanno già mettendo nel mirino la Coppa del Mondo 2023 che si giocherà proprio nel Paese transalpino, ma fin da subito hanno dimostrato di poter essere vincenti. Per il torneo che parte sabato Fabien Galthié, però, dovrà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inizia questo weekend il Guinness Seie la prima avversaria dell’Italia è ladi Fabien Galthié, probabilmente la grandeper ildopo un 2020mente sorprendente. I Bleus, infatti, hanno chiuso al secondo posto sia il torneo dell’anno scorso sia l’Autumn Nations Cup, ma soprattutto Galthié ha saputo dare un gioco e un’anima a una squadra che da troppi anni era solo talento individuale e poco più. Lavista negli ultimi 12 mesi, invece, ha saputo trovare un gioco vincente, con dei ragazzi molto giovani che stanno già mettendo nel mirino la Coppa del Mondo 2023 che si giocherà proprio nel Paese transalpino, ma fin da subito hanno dimostrato di poter essere vincenti. Per il torneo che parte sabato Fabien Galthié, però, dovrà ...

