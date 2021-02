Rosina Carsetti | analizzata la borsa di Arianna

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) LadiOrazi, quella che lei stessa ha affermato contenere 2000 euro che costituivano “il ricavato della vendita di una moto di Enea”, verrà presto. Gli inquirenti sono infatti insospettiti da un preciso particolare: i 2000 euro nelladi, sono la cifra esatta che manca da casa, e cheaveva affermato fosse stata rubata dal ladro. Si tratta davvero di altri 2000 euro? O i 2000 euro nella suasono gli stessi che si trovavano dentro casa? È su questo particolare che gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza, analizzando le impronte sulle banconote. Se su quelle banconote ci fossero le impronte di, la posizione della famiglia Orazi si complicherebbe, e non di poco, perché se su quelle ...

A Storie Italiane si torna a parlare del caso dell'omicidio di Natale della signora, trovata senza vita nella sua abitazione, omicidio per cui sono al momento indagati la figlia Arianna, il marito e il nipote Enea . Il programma di Rai Uno ha intervistato Enrico Orazi,...Al centro della puntata: le vicende die la coppia di Bolzano scomparsa dopo l'arresto del figlio con l'accusa di aver ucciso i genitori e aver gettato i corpi. Ascolti tv GF VIP 5 ...Duemila euro presi dal malvivente, ma altri duemila euro nella borsa di Arianna. Quando le concidenze sono al limite del credibile ...Il giallo dei duemila euro in auto: per gli Orazi sono il ricavato della vendita di una moto, ma il sospetto è che fossero della vittima. I carabinieri dovranno analizzare anche i cavi degli aspirapol ...