Rosalinda Cannavò e il bigliettino segreto ad Andrea Zenga | cosa c’è sotto?

Che stia per nascere un nuovo amore nella casa del Gf Vip? Rosalinda Cannavò scrive un bigliettino ad Andrea Zenga perché non riesce a parlargli di persona. Dopo cinque lunghi…

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, "ero sul water, ho infilato le mani dentro e l'ho preso": Dayane Mello sconvolge i concorrenti

Un episodio divertente al Grande Fratello Vip. Dayane Mello sconvolta da quello che ha trovato nel bagno. Rosalinda Cannavò aveva scritto un bigliettino ad Andrea Zenga per dimostragli la sua stima e il suo affetto, salvo poi gettare la brutta copia nel cestino del bagno appunto. È lì che la modella ...

Andrea Zenga sul biglietto di Rosalinda: 'Ha scritto delle cose molto carine, ma non potrei mai'

Ed ecco che il bigliettino scritto da Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga è diventato, in un attimo, l'argomento di cui si è chiacchierato per tutta la giornata. Il gieffino si è detto contento di ...

