Romano Mussolini nella Primavera della Lazio, è il figlio di Alessandra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romano Mussolini, figlio di Alessandra Mussolini, si è guadagnato le prime convocazioni con la Primavera della Lazio. Arriva dalle colonne de il Messaggero una notizia che in poco tempo ha fatto il giro della rete e dei media: è la notizia di un Mussolini nella rosa della Primavera della Lazio, per la precisione Romano, il terzo figlio di Alessandra Mussolini. Chi è Romano Mussolini Romano Fiorani Mussolini, che milita nella Primavera della ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021)di, si è guadagnato le prime convocazioni con la. Arriva dalle colonne de il Messaggero una notizia che in poco tempo ha fatto il girorete e dei media: è la notizia di unrosa, per la precisione, il terzodi. Chi èFiorani, che milita...

