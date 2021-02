Roma | venditore ambulante di gioielli rubati fermato dalla Polizia | recuperata refurtiva dal valore di 51mila euro

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sorpreso a venderein strada. Un cittadino turco Y.M.A. 29enne, dopo aver mostrato degli oggetti ad una donna, ha tentato di eludere un controllo delladi Stato dandosi alla fuga a bordo di un scooter. Quando gli agenti lo hanno raggiunto e, l’uomo ha cercato nuovamente di scappare a piedi e, durante la fuga si è disfatto di una custodia per occhiali gettandola all’interno di un tombino. Una volta raggiunto e immobilizzato, i poliziotti hanno provveduto a rimuovere il coperchio del tombino e a recuperare la custodia. All’interno di questa, sono stati rinvenuti alcuni, d’ingente, pertanto Y.M.A. è stato arrestato dagli agenti della Sezione Volanti per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli ...

