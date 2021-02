Roma, Tiago Pinto: «Fonseca pensa solo alla Juventus» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tiago Pinto, general manager della Roma, ha commentato in conferenza stampa la situazione relativa al tecnico Paulo Fonseca Tiago Pinto, general manager della Roma, ha commentato in conferenza stampa la situazione relativa al tecnico Paulo Fonseca. «Tutte le notizie che sono circolate rispetto a presunte riunioni con altri allenatori sono false. Siamo soddisfatti di Paulo Fonseca, la mia relazione con il mister è molto buona, lui non è distratto da queste voci ed è concentrato sulla Juventus e sulle prossime partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021), general manager della, ha commentato in conferenza stampa la situazione relativa al tecnico Paulo, general manager della, ha commentato in conferenza stampa la situazione relativa al tecnico Paulo. «Tutte le notizie che sono circolate rispetto a presunte riunioni con altri allenatori sono false. Siamo soddisfatti di Paulo, la mia relazione con il mister è molto buona, lui non è distratto da queste voci ed è concentrato sullae sulle prossime partite». Leggi su Calcionews24.com

