Roma | Tiago Pinto | “Caso Dzeko? Il bene collettivo del club è più importante dei singoli”

"Caso Dzeko? Le società vivono con le dinamiche di una famiglia e le famiglie hanno a che fare con problemi che vanno risolti. Da questi problemi le famiglie escono più forti. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni con Fonseca e Dzeko volte a rinforzare il sentimento di fiducia reciproca, siamo usciti fiduciosi e convinti di poter raggiungere gli obiettivi. Il bene collettivo della Roma è più importante dei singoli". Queste le dichiarazioni del general manager della Roma Tiago Pinto a proposito del Caso Dzeko. L'attaccante bosniaco da due giorni è tornato ad allenarsi in gruppo e sembra rientrato il Caso della frattura col tecnico Paulo

