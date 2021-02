Roma | sgomberato dalla Polizia il Liceo Albertelli | era stato occupato il 29 gennaio FOTO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)stamattinadiilPiloche eralo scorso 29. «Noi studenti del Piloabbiamola nostra scuola per continuare la protesta studentesca contro la devastante situazione scolastica in cui ci troviamo», avevano dichiarato gli studenti. «Vogliamo sicurezza e diritti per gli studenti e non una scuola opprimente che pensa solo a valutarci e non a crescerci. Continuiamo la lotta!», avevano concluso. Stando a quanto si apprende non sarebbero stati riscontrati danni all’interno dell’Istituto. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, tensioni c’erano state anche presso un altro, il Kant, ...

Virginia Raggi , prima cittadina di, stamattina s'è recata nel quartiere San Lorenzo, per incontrare i militanti dell'ex Cinema Palazzo , immobile occupato e poia fine 2020. "Lo convertiamo a utilizzo pubblico - ha ...La sindaca diVirginia Raggi, questa mattina in sopralluogo a San Lorenzo, ha incontrato i militanti del Cinema Palazzo, immobile occupato e poia fine 2020. "Lo convertiamo a utilizzo pubblico - ha ..."Al Cinema Palazzo c'ero anche io, siamo tutti colpevoli". Sono già in tanti ad aver sottoscritto l'appello per "non Iasciare soli" i dodici imputati a processo per l'occupazione del Cinema Palazzo.