Roma sempre più come il Bronx: ghanese spacca il naso a poliziotta, arrestato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Scene di una bestialità inaudita a Roma sulla Prenestina, dove un immigrato di origine ghanese ha aggredito una poliziotta in servizio spaccandole il setto nasale a pugni. Motivo? Secondo quanto riferito da Il Secolo l'agente di polizia stava cercando di difendere dalle angherie dello straniero una madre che si stava dirigendo a casa accompagnata dai propri bambini. Il ghanese che ha massacrato la poliziotta era stato espulso L'increscioso episodio ha avuto luogo in via Pisino, angolo di via della Serenissima, nel quartiere Collatino. Lì la poliziotta, che si trovava nell'esercizio delle sue funzioni, è stata brutalmente aggredita dal ghanese. L'uomo è un cittadino extracomunitario di 40 anni di nome Adam Hebib.

