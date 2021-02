Roma, maglia speciale contro la Juve: ecco il motivo – FOTO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Roma indosserà una maglia speciale contro la Juventus: ecco le prime immagini della divisa dei giallorossi – FOTO La Roma indosserà una divisa speciale contro la Juventus nella gara in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium. I giallorossi, infatti, scenderanno in campo con una divisa dedicata ai 150 anni di Roma Capitale. Un momento particolare quello della Roma legato alla situazione di Dzeko che ha appena ricucito i suoi rapporti con Paulo Fonseca. Dzeko non sarà però più il capitano, come rivelato da Pinto in conferenza stampa. Ad indossare la fascia Lorenzo Pellegrini che presenta la maglia insieme al CEO Guido ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laindosserà unalantus:le prime immagini della divisa dei giallorossi –Laindosserà una divisalantus nella gara in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium. I giallorossi, infatti, scenderanno in campo con una divisa dedicata ai 150 anni diCapitale. Un momento particolare quello dellalegato alla situazione di Dzeko che ha appena ricucito i suoi rapporti con Paulo Fonseca. Dzeko non sarà però più il capitano, come rivelato da Pinto in conferenza stampa. Ad indossare la fascia Lorenzo Pellegrini che presenta lainsieme al CEO Guido ...

