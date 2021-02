Roma. Guariti 2 pazienti positivi allo Spallanzani con gli anticorpi monoclonali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 27 dicembre è la data simbolica che tutti noi ricorderemo, quella dell’inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. E se da una parte il vaccino è visto come una panacea – nonostante gli evidenti ritardi e complicazioni – c’è chi ripone fiducia in un’ altra arma per combattere il virus: gli anticorpi monoclonali. Leggi anche: Covid, Vaia: ‘Vaccino Reithera pronto a giugno. Immunità di 9-12 mesi, poi nuovo vaccino ogni anno’ anticorpi monoclonali: Guariti 2 pazienti a Roma Proprio su questo punto, il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, nel corso di un intervento al Webinar “Piano dei vaccini anti Covid nel Lazio“, aveva annunciato che almeno 5 anticorpi monoclonali sarebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 27 dicembre è la data simbolica che tutti noi ricorderemo, quella dell’inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. E se da una parte il vaccino è visto come una panacea – nonostante gli evidenti ritardi e complicazioni – c’è chi ripone fiducia in un’ altra arma per combattere il virus: gli. Leggi anche: Covid, Vaia: ‘Vaccino Reithera pronto a giugno. Immunità di 9-12 mesi, poi nuovo vaccino ogni anno’Proprio su questo punto, il direttore scientifico dello, Giuseppe Ippolito, nel corso di un intervento al Webinar “Piano dei vaccini anti Covid nel Lazio“, aveva annunciato che almeno 5sarebbero ...

