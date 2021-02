Roma, fermata sulla corsia preferenziale: 29enne romana con shaboo e droga dello stupro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Stava percorrendo in auto la corsia preferenziale di Corso Rinascimento quando ha avuto la sfortuna di incrociare una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro. I militari, vista la corsia su cui viaggiava la donna, hanno fermato il veicolo, procedendo al controllo. La conducente era una 29enne Romana, incensurata, che però alla loro vista, ha palesato un’eccessiva agitazione, difficilmente giustificabile che ha spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli. Intuito giusto quello dei militari, perché nella macchinahanno trovato una busta contenente 1 grammo di shaboo, circa 3 grammi di cocaina e un barattolo di vetro contenente 100 ml sostanza liquida risultata essere GHB, la cosiddetta “droga dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Stava percorrendo in auto ladi Corso Rinascimento quando ha avuto la sfortuna di incrociare una pattuglia dei Carabinieri della CompagniaCentro. I militari, vista lasu cui viaggiava la donna, hanno fermato il veicolo, procedendo al controllo. La conducente era unana, incensurata, che però alla loro vista, ha palesato un’eccessiva agitazione, difficilmente giustificabile che ha spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli. Intuito giusto quello dei militari, perché nella macchinahanno trovato una busta contenente 1 grammo di, circa 3 grammi di cocaina e un barattolo di vetro contenente 100 ml sostanza liquida risultata essere GHB, la cosiddetta “...

CorriereCitta : Roma, fermata sulla corsia preferenziale: 29enne romana con shaboo e droga dello stupro - angelagalasso : @fabriziobarca Mi è difficile tollerare il dare lezioni da parte di chi a suo tempo non vide, non ammise (non lo so… - romamobilita : #BuongiornoRoma, siamo disponibili per richieste su come muoversi a Roma e sui servizi di Roma Servizi per la Mobil… - samataxi065551 : Pare sia ignota l'identità del genio che ha inventato la F140: una linea Atac che esiste solo nella fantasia di chi… - magicadespell78 : @KateFont73 Senza piazzole si sosta, ho fatto 10 km sotto una nevicata più forte di quella di Roma, senza gomme ter… -