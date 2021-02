Roma, colpo da 600 euro nel centro commerciale al Collatino: botte da orbi con la vigilanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Pomeriggio movimentato ieri a Roma in zona Collatino dove in Via Collatina gli uomini della sezione Volanti hanno arrestato P. A. cittadino rumeno di 31 anni. L’uomo, con vari precedenti di polizia che, si era introdotto nei locali di un centro commerciale, asportando merce per ben 600 euro. Nel tentativo di fuga tuttavia l’uomo ha avuto una colluttazione con il personale della vigilanza che è poi riuscito a bloccare il 31enne. All’arrivo dei poliziotti P.A., con precedenti di polizia specifici, è stato arrestato per rapina. Leggi anche: Roma, scambio di borse e furti da Primark: ecco il trucco per sfuggire ai controlli, 37enne nasconde 800 euro di vestiti non pagati su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Pomeriggio movimentato ieri ain zonadove in Via Collatina gli uomini della sezione Volanti hanno arrestato P. A. cittadino rumeno di 31 anni. L’uomo, con vari precedenti di polizia che, si era introdotto nei locali di un, asportando merce per ben 600. Nel tentativo di fuga tuttavia l’uomo ha avuto una colluttazione con il personale dellache è poi riuscito a bloccare il 31enne. All’arrivo dei poliziotti P.A., con precedenti di polizia specifici, è stato arrestato per rapina. Leggi anche:, scambio di borse e furti da Primark: ecco il trucco per sfuggire ai controlli, 37enne nasconde 800di vestiti non pagati su Il Corriere della Città.

