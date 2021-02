Roma Capitale | il francobollo per il 150Â° anniversario

Roma Capitale, il francobollo per il 150° anniversario (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da oggi 3 febbraio 2021 Poste Italiane comunica l'emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica 'Il senso civico' dedicato alla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da oggi 3 febbraio 2021 Poste Italiane comunica l'emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico unordinario appartenente alla serie tematica 'Il senso civico' dedicato alla ...

lucianonobili : Metro in tilt ancora una volta, navette sostitutive assenti o insufficienti, caos, mezzi stracolmi e addio distanzi… - _Carabinieri_ : Il #3febbraio 1871 il Parlamento italiano proclamò ufficialmente #Roma capitale d’Italia. A testimonianza del legam… - moovit_it : 3 febbraio 1871 - 2021: celebriamo i 150 anni di Roma capitale d'Italia con questa foto dell'archivio storico di… - stefyteto : RT @ComitatoCaudo: Mentre #Raggi 'dimentica' di festeggiare i 150 anni di #RomaCapitale ecco un intervento di @giocaudo su @HuffPostItalia:… - PD_ROMA : RT @andcasu: Nel giorno in cui celebriamo i 150 anni di Roma Capitale si apre un nuovo tornante della storia d'Italia. Un motivo in più per… -