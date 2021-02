Roma, ancora assembramenti in metro: ecco come fallisce il piano ‘mezzi sicuri’ (FOTO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il piano ‘mezzi scuri’ e il Dpcm non riescono a tenere a bada i mezzi di Roma. Nella Capitale frequentemente si creano assembramenti a causa del trasporto (mal organizzato) della città; gente ammassata in attesa di poter prendere la metropolitana o l’autobus per recarsi a lavoro o a scuola e l’Amministrazione continua ad affermare che i “mezzi sono sicuri”. Le ultime due segnalazioni di questa mattina parlano da sole: file inaccettabili ad Anagnina e a Ponte Mammolo, diffuse grazie alla pagina Instagram di Welcome to Favelas. assembramenti - FOTO Welcome to Favelas 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilscuri’ e il Dpcm non riescono a tenere a bada i mezzi di. Nella Capitale frequentemente si creanoa causa del trasporto (mal organizzato) della città; gente ammassata in attesa di poter prendere lapolitana o l’autobus per recarsi a lavoro o a scuola e l’Amministrazione continua ad affermare che i “mezzi sono sicuri”. Le ultime due segnalazioni di questa mattina parlano da sole: file inaccettabili ad Anagnina e a Ponte Mammolo, diffuse grazie alla pagina Instagram di Welto Favelas.Welto Favelas 1 di 2 ...

