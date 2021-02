Roma | all’aeroporto di Fiumicino apre il centro vaccini più grande d’Italia | ‘Fino a 3mila dosi al giorno’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sta per aprire le porte il nuovoper la Regione Lazio, nei pressi dell’aeroporto di, e sarà in grado di effettuare fino aal giorno. Da fonti ufficiali si stima che sarà operativo dalla seconda metà di febbraio e lacapienza della struttura permetterà di vaccinare contro il Covid fino a 30 persone per volta. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 842 nuovi casi, calano i ricoveri. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl E’ uno dei più grandi centri per la vaccinazione in Italia ed è stato all’esito in tempi record, proprio nel parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto di. Il progetto, della Regione Lazio, sarà gestito dai medici della Asl e della Croce rossa. Vanta uno spazio di 1.500 mq che hanno permesso la ...