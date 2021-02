Roberta Siragusa, l'autopsia non chiarisce le cause della morte: 'Corpo dilaniato, siamo molto provati' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È tornata a tarda notte la salma di Roberta Siragusa, la ragazza uccisa a Caccamo la notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio . A Messina era stata eseguita l'autopsia . L'esame non ha chiarito ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È tornata a tarda notte la salma di, la ragazza uccisa a Caccamo la notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio . A Messina era stata eseguita l'. L'esame non ha chiarito ...

È tornata a tarda notte la salma di Roberta Siragusa, la ragazza uccisa a Caccamo la notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio . A Messina era stata eseguita l'autopsia . L'esame non ha chiarito ancora del tutto l a causa della morte , ...

Ragazza uccisa a Palermo, "corpo dilaniato"

La 17enne, secondo quanto emerge dall'autopsia, non sarebbe stata strangolata. L'esame non ha sciolto, però, tutti i dubbi sulla morte. Domani i funerali a Caccamo Roberta Siragusa , la 17enne uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio a Caccamo, nel Palermitano, non sarebbe stata strangolata . E' quanto emerge dall' autopsia eseguita ieri all'Istituto di ...

Roberta Siragusa: “Ha il corpo dilaniato”, eseguita l’autopsia

Roberta ha il cranio dilaniato, i capelli rasati, bruciature sul volto. Servono ulteriori accertamenti per determinare le cause della morte ...

