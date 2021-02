Rimprovera un compagno di classe durante la Dad | parte la spedizione punitiva per pestarlo | denunciati 9 minorenni – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Unain piena regola, con un solo obiettivo: punire undiche si era lamentato per il disturbola Dad. Un gesto inaccettabile agli occhi dei novedai carabinieri per l’aggressione contro tre coetanei avvenuta lo scorso 8 dicembre nella stazione di Paderno Dugnano, nell’hinterland di Milano. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il gruppo di ragazzi è partito dai quartieri milanesi di Affori e Comasina per raggiungere in treno Paderno, dove, nei tunnel della stazione, hanno individuato la vittima picchiandola a calci e pugni.l’aggressione, due amici del giovane aggredito hanno provato a difenderlo, ma sono stati pestati a loro volta, riportando una prognosi di 10 e 20 ...