Ricoverato al “Moscati” | 71enne di Martina Franca da negativo a morto in due settimane dopo il contagio da corona virus Familiari da oltre venti giorni in attesa della cartella clinica

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 9 dicembre, testcon esito. Il 19 dicembre, al momento del ricovero nell’ospedale “” di Taranto, altro tampone:anch’esso per Romeo Del Sole,carabiniere in pensione originario del Salento ma datrent’anni residente con la famiglia a. Ricovero in ematologia dell’ospedale di Taranto nord, il 19 dicembre. Non per il. A fine dicembre, trasferimento di Romeo Del Sole nel reparto di malattie Infettive del nosocomio, per problemi che solo in quel reparto sarebbero stati affrontabili.avvisati telefonicamente, essendo impossibile qualsiasi presenza, ovviamente. Un paio died ai congiunti di Romeo Del ...

NoiNotizie : Ricoverato al 'Moscati' di #Taranto, 71enne di Martina Franca da negativo a morto in due settimane dopo il contagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverato Moscati

Un cittadino statunitense di 54 anni è morto questa mattina al Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera '' di Avellino. Il 54enne erain terapia subintensiva dallo scorso 4 gennaio. Si trovava in Italia in vacanza, in particolare si era recato in Irpinia dove risiedono alcuni suoi ...Un cittadino statunitense, un californiano di 54 anni, è morto questa mattina al Covid hospital dell'aziendadi Avellino . Erain terapia sub intensiva dallo scorso 4 gennaio. L'uomo, affetto da gravi patologie pregresse, si trovava in Italia in vacanza. In Irpinia risiedono, infatti, ...AVELLINO – Un cittadino statunitense di 54 anni è morto questa mattina al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino. Il 54enne era ricoverato in terapia subintensiva dallo scorso 4 ...Covid, morto un cittadino americano all'ospedale Moscati di Avellino. L'uomo, di 54 anni, era in Italia in vacanza ...