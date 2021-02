Ribery al Monza | Galliani | «In caso di Serie A ci penseremo»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Adrianonon si nasconde sulla possibilità di vedere Franckal: ecco le sue parole sul campione della Fiorentina Adrianoannuncia i fuori d’artificio indi promozione delinA. In un’intervista ai microfoni di Teleradiostereo,risponde alla domanda sull’interesse delper Franck. Ecco le dichiarazioni riportate dall’ANSA. «La storia dinasce da un’amicizia profonda fra Boateng e, si figuri se uno scaramantico come me sta pensando allaA. Se A sarà, poi ci». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Ribery Monza

Adriano Galliani non si nasconde sulla possibilità di vedere Franckal: ecco le sue parole sul campione della Fiorentinaal? La storia dinasce da un'amicizia profonda fra Boateng e, si figuri se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo". "Che idea mi ...L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato dell’ipotesi di vedere l’attaccante della Fiorentina Ribery con la maglia biancorossa nella prossima stagione: ” La storia di Ribery nas ...Il Monza, come avevamo scritto in precedenza (leggi qui), avrebbe trattato Franck Ribéry anche per la sessione di gennaio. La conferma arriva anche dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che, ...