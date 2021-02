Riapre a nove turisti per volta la torre Asinelli | simbolo di Bologna

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) BOLOGNA – A Bologna anche la torre degli Asinelli può riaprire al pubblico: le visite ripartiranno da domani. “L’auspicato miglioramento della situazione emergenziale e il conseguente passaggio dell’Emilia-Romagna in zona gialla- segnala Bologna Welcome- ha permesso la riapertura dei musei nei giorni feriali. La Torre degli Asinelli, parificata a complesso museale, riaprirà nella giornata di domani”, dalle 12 alle 17. Stessi orari per la giornata di venerdì.