Riapertura ristoranti, c’è la svolta: annuncio ufficiale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle regioni da poco entrate in zona gialla i ristoranti possono riaprire per il servizio di pranzo. Ora c’è attesa della Riapertura dei locali anche la sera: svolta in arrivo?… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle regioni da poco entrate in zona gialla ipossono riaprire per il servizio di pranzo. Ora c’è attesa delladei locali anche la sera:in arrivo?… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

MarcoLUDOVIC0 : RT @silviamarzial: Ristoranti, la riapertura divide i grandi chef: #Bottura riapre, #Uliassi no - Il Sole 24 ORE @sole24ore - infoitinterno : Covid: verso la riapertura serale dei ristoranti - RobRe62 : RT @silviamarzial: Ristoranti, la riapertura divide i grandi chef: #Bottura riapre, #Uliassi no - Il Sole 24 ORE @sole24ore - sole24ore : RT @silviamarzial: Ristoranti, la riapertura divide i grandi chef: #Bottura riapre, #Uliassi no - Il Sole 24 ORE @sole24ore - silviamarzial : Ristoranti, la riapertura divide i grandi chef: #Bottura riapre, #Uliassi no - Il Sole 24 ORE @sole24ore -