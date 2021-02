Renzi: “Ora è il momento di sostenere il governo di Mario Draghi. Viva l’Italia” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente Mattarella e sostenere il governo di Mario Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l’Italia”, lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un post su Facebook. Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… Pubblicato da Matteo Renzi su Mercoledì 3 febbraio 2021 Ieri sera, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha deciso di affidare il mandato all’ex presidente della Bce Mario Draghi, convocato per oggi al Quirinale alle ore 12. Si tratterà, come ha detto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Ora è ildei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente Mattarella eildi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche,”, lo scrive il leader di ItaliaMatteoin un post su Facebook. Ora è ildei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… Pubblicato da Matteosu Mercoledì 3 febbraio 2021 Ieri sera, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha deciso di affidare il mandato all’ex presidente della Bce, convocato per oggi al Quirinale alle ore 12. Si tratterà, come ha detto ...

